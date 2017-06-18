Ertuğrul Sağlam yeni stadyumu gezdi

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Malatya'ya yapılan yeni stadyumda incelemelerde bulundu.

Bir süre gezip teknik bilgi aldığı stadyumu çok beğendiğini belirten Sağlam, "İnşallah burada güzel başarılara imza atarız" dedi. Teknik ekibiyle birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Malatya Stadyumunu inceleyen Sağlam, dev kompleksle ilgili bilgi aldı.

Bazı eksikliklerin bulunduğu stadın yeni sezona yetişeceğini öğrendikten sonra kapasitesini soran Sağlam, yeni sezonda stadın tamamen dolacağına olan inancının tam olduğunu belirtti. Sağlam stadı inceledikten sonra yaptığı değerlendirmede, "İnşallah burada güzel başarılara imza atarız. Kapasite olarak da iyi diye düşünüyorum. Ben taraftarımızın maçlarımızda stadı dolduracağına inanıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır'a ziyaret

Sağlam daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı Park Makam'da ziyaret etti. Sağlam'ı ziyaretinde kapıda karşılayan Çakır, tecrübeli hocaya yeni görevinde başarılar diledi.

Çakır burada yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'un Malatya'nın ortak paydası olduğunu belirterek, "Size yeni görevinizde başarılar diliyorum. Tabii Malatya önemli potansiyeli olan bir futbol kenti. Bu anlamda işiniz kolay olmayacaktır. Size görevinizde başarılar diliyorum. Yeni Malatyaspor Malatya'nın ortak paydası, bu ortak paydayı hep birilikte en iyi noktaya taşımak görevimiz" diye konuştu.