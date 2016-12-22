Ersun Yanal’dan Fenerbahçe maçı öncesi sağduyu çağrısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğu günlerde yan yana, omuz omuza süreci geçirmeleri gerektiğini belirterek, Fenerbahçe maçında sağ duyulu hareket ederek tribünlerin provokasyonlardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında sahasında Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, ligde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kızılcabölükspor maçının değerlendirmesini yaparken 26 Aralık Pazartesi günü sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe maçı öncesinde ise sağduyu çağrısında bulundu.

Yanal, bu tür maçların iki türlü zorluğu olduğunu belirterek, "Aynı kategoride oynamayan iki takımın karşılaştığında direncini kırmak ve oynama arzusunun da yüksek olması gerekiyor. Gümüşhanespor maçında bunu yaşadık. Takım olmak meşakkatli iş. Buna sonuçların yardım etmesi, oyuncuların kişisel özellikleri ve birçok şeyin katılması gerekiyor. Kulübün fiziksel şartlarının da bu konuda yükselmesi biraz zaman alıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bugün kazandık. Devre arası öncesi iki maçımız kaldı. Sonrasında transfer dönemi yaşayacağız. Bizi zor günler bekliyor. Genç oyuncularımızın hazır olmaları gerekiyor. Bunun için de çabaya ihtiyaç var. Günün şartlarına uyum sağlamalı, takımdaki oyuncular ve taraftar tarafından onları desteklemeli. Bu sıcaklığı görüyorum. Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Mustafa Yumlu da Trabzonlu. Bu kadar çok yerli oyuncuyu Kayseri'de, Samsun'da ya da bir başka yerde göremiyorsunuz. Bizim kadromuzda 11-12 oyuncu burada yetişti. Bu çok önemli. Oyuncular sadece ellerini değil zaman zaman bedenlerini de taşın altına sokuyor. Mustafa Akbaş'ın kafa tasında üç kırıkla 90 dakikayı tamamlaması bir risk. Bazen taraftarlarımız bizi izlerken çok mutlu olmuyorlar ama biz oyuncuların yüreğiyle, ortaya koyduğu mücadeleden memnunuz. Bugün herkes elini taşın altına koyabilecek kadar yürekli ve cesur" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncularımız geliyor"

Genç oyuncuların performansına değinen Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç oyuncularımız geliyor. Kadromuzda birkaç tane var. Altyapıdan da geliyor ama biraz zamana ihtiyaç var. Uzun vadede düşünmek gerekiyor. Abdülkadir'in önünde çok büyük bir zaman dilimi var. Ama Yusuf Yazıcı neredeyse yaklaştı, geliyor. Mücadeleye karakter ve teknik olarak hazır olmalı. Umarım bir an önce bu süreci yaşar"

"Provokasyondan uzak durmalıyız"

Yanal, önlerindeki süreçte sıkıntılı günlerin kendilerini beklediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte bizi sıkıntılı günler bekliyor. Bunun içinde sabır ve sükunete ihtiyacımız var. Uzun zamandır oynadığımız maçlara saygı duruşuyla başlıyoruz. Çok kaybımız var, üzülüyoruz. Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbolun barış dilini kullanarak teröre gönderme yapıyoruz. Önümüzde oynayacağımız maçlar var. En azından burada kardeşçe ellerimizi birbirine uzatalım ve barış içinde olalım. Futbolun dilinde barış ve kardeşliğe el uzatalım. Oynayacağımız Fenerbahçe ya da rakibimiz kim olursa olsun bu kardeşliği sürdürelim. Birbirimizi çukura düşürmeye, tuzak kurmaya, hile yapmaya gerek yok. Zaten düşmanlarımız fazlaca tuzak kuruyor. Yan yana, omuz omuza bu süreci geçelim. Sahada her şey olabilir. Kim kimi yeniyorsa oyunun kuralları içerisinde sonuna kadar mücadele edelim. Ben de, futbolcu da, rakibimiz de kazanmak isteyecek. Oyunun son düdüğü çaldığında kimse birbirinin burnunu kanatmasın, onurunu kırmasın, kalbini incitmesin. Ülke olarak buna ihtiyacımız var. Bir de bunlarla uğraşmayalım. Sağduyulu olalım. Tribünleri provokasyondan uzak olmaya davet ediyorum. Ülkemizin barışa, huzura ihtiyacı var. El ele fotoğraf vurmaya ihtiyacımız var. Burada herkese büyük sorumluluk düşüyor. Yeneriz, yeniliriz dünyanın sonu değil. 3-5 sene içinde bir çok olay yaşandı ama bundan hiç kimse karlı çıkmadı. Hem futbol hem de imaj ve takımlar kaybetti."

Yanal, Yusuf Yazıcı'nın başka bir kulübe transferiyle ilgili soruya ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.