Ersun Yanal: “Şampiyonluğu herkesten çok ben istiyorum”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe ile 2-2 beraberlikle biten maçın ardından, "Herkesten çok ben şampiyonluk istiyorum. İyi gidiyoruz. Alacağımız oyuncular var. Acele etmiyoruz, doğru oyuncuları almak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Zor maçlardan biriydi. Bugün her iki takımın da maçı eksiksiz tamamlaması, seyirci açısından da coşkulu olması kazançtı. Bizim kazancımız da 1 puan ama geriye düşmeden oynamak büyük avantajdı. Son dakikalarda ceza sahası çevremizde faullerden çok baskı yedik. Buna daha dikkat etmemiz gerekiyor. Neticede puan aldık, Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Zirvede olacak bir Trabzonspor için uğraşıyoruz"

Gelişmekte olan bir takım olduklarını dile getiren Ersun Yanal, "Geçen seneye göre iyi oyun vardı. Zirvede olacak bir Trabzonspor için uğraşıyoruz. Zor maç oynadık. Ligin formda takımlarından biriyiz. Fenerbahçe için de zor bir maçtı. Son 15 dakikada baskı gösterdiler ama karşı koymayı başardık. Burak'ın erken çıkması bizim için dezavantajdı. Birkaç takviyeden sonra daha iyi olacağız" açıklamasını yaptı.

"Deplasmandaydık ve bu bir avantaj"

Yanal, "Puanlar paylaşıldı. Öndeyken bu duruma düşmemeliydik, kazanabilirdik. Böyle maçların sonuçları artı yazılmalı. Zor maçlar. Türkiye'nin en rekabetli maçlarından biri. Bu maçların zorluk derecesi farklıdır. Puanlar paylaşıldı, sonuçta deplasmandaydık ve bu bir avantaj" değerlendirmesini yaptı.

"Gelişen bir takımız"

Yanal, bordo-mavili takımın zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Yeni ve taze bir takımız. Yönetilebilir bir kadro ortaya koymak için bir mücadele var. Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra evet, şampiyonluk hedeflediğimizi söyleyebilirim. Fenerbahçe bu yarışın içinde olabilmeyi hak eden büyük bir camia. Trabzonspor gelişen bir takım. Çok az kaldı. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Geçmişteki problemleri tekrar yaşamadan doğru bir programlama yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki iddialıyız. Herkesten çok ben şampiyonluk istiyorum. İyi gidiyoruz. Alacağımız oyuncular var. Acele etmiyoruz, doğru oyuncuları almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yanal, bordo-mavili takımın sert bir futbol oynadığı şeklindeki yorumlara karşılık ise Avrupa liglerini örnek göstererek cevap verdi. Başarılı teknik adam, ayrıca bu konuda hakemlere de brifing verildiğini ve sertliğe biraz daha izin verildiğini söyledi.