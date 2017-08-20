Eroğlu: “Çıkaracağımız dersler var”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada kendi evlerinde aldıkları beraberliğin üzücü olduğunu dile getirerek, "Bu maçtan çıkaracağımız derslerle sonraki maçımızın hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Altınordu, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen haftanın moraliyle bu maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Ligdeki takımların her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Eroğlu, "Maçın ilk yarısında gerçekten oyunun hakimi bizdik. Birçok gol girişimimiz oldu, öne geçtik. Bir anlık konsantre kaybında dolayı kalemizde golü gördük. İkinci yarı hedefimiz kazanmak için gol bulmaktı. Savunma arkasına yaptığımız koşularla pozisyon bulduk ama gol yapamadık. Bu maçta 2 puan kaybettik belki ama mücadele anlamında, savunma anlayışımız anlamında iyi işler yaptık" dedi.

Kendi evlerinde aldıkları beraberliğin üzücü olduğunu dile getiren Eroğlu, "Beraberlik iç sahada üzücü ama ligde herkes herkesi yenebiliyor. Bizim en güçlü yanımız oyun sistemimiz. Bunu da her maça yansıtmamız gerekiyor. Bu maçtan çıkaracağımız derslerle sonraki maçımızın hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.