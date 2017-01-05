Ergin Ataman: “Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım”

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, maç boyunca kontrolün Anadolu Efes'in elinde olduğunu söyleyerek, "Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Çok fazla alternatif oyunculara sahipler" dedi.

THY Euroleague'in 16. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 84-73 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi bırakmamalarına rağmen maçı bir türlü koparamadıklarını dile getiren Ergin Ataman, "Biz de kritik anlarda 4-5 sayıya kadar geldik. Fakat hücumda atışları kaçırmamız maçı kazanmamıza engel oldu. Mücadeleyi bırakmadık ama maçı da koparamadık. Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Çok fazla alternatif oyunculara sahipler. Bu akşam Tyus, Micov ve Sinan harici oyunculardan katkı alamadık. Jon Diebler ve Austin Daye ise takıma katkı sağlamaktan çok zarar verdiler. İyi oynayan oyuncularımızın yanına performans olarak 1-2 oyuncu daha eklersek bizim için iyi olacak. Anadolu Efes'i kutluyorum" ifadelerini kullandı.