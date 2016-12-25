Erenköy’den Halep’e 6 tır yardım

Kadıköy'ün tanınmış semti Erenköy, gurur verici bir yardım kampanyasına imza attı. Bir günde karar alarak harekete geçen Erenköylü gençler, Halep için 6 günde 6 tır dolusu yardım topladı. İçerisinde yaşam malzemelerinin bulunduğu tırlar bu akşam yola çıktı.

Erenköylü gençler, Halep'te savaş sonrasında yaşanan dram sonrası harekete geçerek, kısa sürede Halepliler için yardım topladı. İçerisinde kömür, yatak, battaniye, çocuk bezi ve maması ile yaşam malzemelerinin bulunduğu 6 tır, 6 günde hazır hale getirilerek, İdlib'e doğru yola çıktı. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Erenköy Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Hakan Hıdıroğlu, "Böyle bir organizasyona bir gün içerisinde karar verip yola çıktık. Bir mahalleden başlayan bu organizasyonun, ilçe genelinde , il genelinde ve hatta Türkiye genelinde olması gerektiğini düşünmekteyiz. Kısa sürede 6 tane tırı doldurduk. Allah Nasip ederse buradan İdlib'e doğru yola çıkacağız biraz sonra. Bu olayın asıl mimarı bence bu 6 tırı yükleyen genç kardeşlerimizdir. Çok kısa sürede 6 tırı yükledik ve biraz sonra yola çıkacağız" dedi.

Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Enes Özcivan ise, "Kısa bir sürede organizasyonu oturduk, konuştuk. Ne yapabiliriz dedik. Daha sonra bütün Erenköy'ün verdiği destekle, hatta bütün İstanbul'un verdiği destekle kısa sürede 6 tırımızı topladık, tamamladık, yükledik. Burada emeği geçen bütün genç arkadaşlarımıza, bütün Erenköy adına teşekkür ediyorum. Şuan 6 tır malzememiz var. Bunlardan bir TIR" kömür, bir tırı yatak, bir tırı yaşam malzemesi, bir tır giyeceğimiz var, bir tır da battaniyemiz var ve bunların arasında çocuk maması ve bezi de bulunuyor. 6 gün gibi bir süre de 6 tırı hazır hale getirdik. Devamı gelecek inşallah" şeklinde konuştu.

Gençlerin bu organizasyonuna destek vererek yardım malzemesi getiren Asya Zeynep Koytak, "Ben şunu öncelikle söylüyorum. Ben bir Erenköylü olarak Erenköylü gençlerimizle gurur duyuyorum. Etrafınıza baktığınızda bu çalışmayı gençler omuzlandı. Biz de ablaları, anneleri, teyzeleri olarak, onların arkasında onlara destek verdik. Allah yardımcıları olsun. Herkesin üzerine bir yük düşüyor, bir fedakarlık düşüyor, biz de kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erenköylü gençler tarafından toplanan 6 tır dolusu yardım akşam saatlerinde yola çıktı.