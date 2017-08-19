Eren Bülbül unutulmadı

Osmanlıspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta, Osmanlıspor taraftarları geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından Maçka'da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı. Tribünler, "İyi ki varsın Eren mekanın cennet olsun" pankartı açtı ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Osmanlıspor, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Osmanlıspor tribünleri, geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK tarafından Maçka'da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı. Tribünler, "İyi ki varsın Eren mekanın cennet olsun" pankartı açtı ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.