Ereğli Belediyesi’nden emektar personele veda

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediyede Harita Mühendisi olarak görev yapan ve emekliye ayrılan Gül Öksüzoğlu'na plaket takdim etti.

Ereğli Belediyesinin Harita Mühendisliği kadrosunda başarıyla hizmet eden Gül Öksüzoğlu, emekliye ayrıldı. Çalışan personele yakınlığı ile her platformda takdir edilen Belediye Başkanı Özkan Özgüven emekliye ayrılan Gül Öksüzoğlu'nu da unutmadı. Belediyede uzun yıllar ilçeye katkı sağlayan Öksüzoğlu'na veda programı düzenleyen Başkan Özgüven, Belediye Başkan Yardımcılarının ve birim müdürlerinin katılımı ile plaket takdiminde bulundu.

Ereğli Belediyesinde çalışmaktan, Ereğli insanına hizmet etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Gül Öksüzoğlu, artık iş hayatına son verme zamanı geldiğini belirterek, böylesine anlamlı bir program düzenleyen Başkan Özgüven'e teşekkür etti.

Hangi birim olursa olsun belediyenin tüm personelinin kendileri için kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Özgüven ise, Gül Öksüzoğlu'na bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki hayatında da başarılar diledi.