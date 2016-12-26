Ereğli Belediyesi ile Türk-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası ile Ereğli Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi tarafların katılımı ile imzalandı. Gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Belediye-İş Sendikası Konya Şube Başkanı İbrahim Koral ile sendika temsilcileri katıldı.

Belediyenin imkanları dahilinde sınırları zorlayarak belediye işçilerinin ekonomik anlamda daha iyi şartlara kavuşması için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Dün olduğu gibi bugünde, yarında işçilerimizin yanında olacağız. Belediyemizin imkanları doğrultusunda en uygun şartlarda anlaşma sağlandı. İşçi arkadaşlarımızın haklarını koruyarak yaptığımız ve imzaladığımız anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Belediye-İş Sendikası Konya Şube Başkanı İbrahim Koral ise, "Toplu İş sözleşmemizi Ereğli Belediyesi ile gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Özkan Özgüven Bey'e çalışan emekçilerin hak ve hukuklarını en iyi seviyeye getirme çabası gösterdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.