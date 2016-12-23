Erdemli’de halk sağlığını tehdit eden işletmeler kapatılacak

Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, son günlerde şikayetlerin artması üzerine özellikle gıda sektörüne yönelik zabıta denetimlerini yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Vatandaşımızın sağlığı ile kimse oynayamaz. Halk sağlığını tehdit eden tüm işletmelerin kapatılması yönünde Zabıta Müdürlüğümüze talimat ve yetki verdik" dedi.

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde özellikle de gıda sektörü üzerinde denetimlerini artırdı. Denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden işletmelerin kapatılması için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, halihazırda belediye olarak rutin denetimler yaptıklarını, son günlerde bu denetimleri daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Kızkalesi-Çeşmeli arasında bulunan tüm mahalleleri kapsayan denetimlerin, özellikle esnafın yoğun olduğu çarşı merkezlerinde ağırlıklı olarak gerçekleştirildiğini dile getiren Tollu, halk sağlığını tehdit edici unsurların üzerine gittiklerini kaydetti. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde gıda tüketimlerinin zeminini korumak adına uygulanan denetimlerin, gıda sektörünü yoğun bir şekilde kapsadığını ifade eden Tollu, "İnsanlarımızın sağlığı bizim için her şeyin, her hizmetin önündedir. Bu anlamda çalışmalarımızı, denetimlerimizi sıklaştırdık. Halk sağlığını tehdit eden tüm işletmelerin kapatılması yönünde Zabıta Müdürlüğümüze talimat ve yetki verdik. Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını geniş bir şekilde sürdürüyorlar. Vatandaşımızın sağlığı ile kimse oynayamaz. Denetimlerimizde uygun bulmadığımız işletmeler tavizsiz bir şekilde kapatılacaktır. Tüm işletmeler halk sağlığına dikkat etmelidir ve kendilerine çeki düzen vermelidirler. Denetimlerimizin yoğunluğu artarak devam edecektir" diye konuştu.

Konuyla ilgili verilen bilgide, denetimlerin İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütüldüğü ve uygun sağlık koşullarını sağlamayan işletmeler hakkında tutanakların tutulduğu ve bu işletmelerin kapatılması yönünde yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.