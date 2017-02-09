Erdemli Belediyesi, Ağlıca mevkinde meydan yapıyor

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, Esenpınar Mahallesine bağlı Ağlıca mevkisine meydan yapıyor. Meydanda çocuk oyun grupları, fitness spor aletleri, basketbol sahası, kamelyalar ve düğün salonu yer alıyor.

Erdemli'nin her köşesini hizmete doyuracaklarını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu kapsamda belediye ekiplerinin şehrin her köşesinde hummalı bir çalışmaya imza attığını söyledi. Yapılan projeyle Ağlıca olarak bilinen yerleşim yerinin de artık bir meydana sahip olacağını belirten Tollu, "Çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu proje tamamlandıktan sonra Ağlıca sakinleri çocuk oyun grubu, fitness aletleri, basketbol sahası, kamelya ve oturma gruplarının yer aldığı bir meydana sahip olacak. Bu proje kapsamında bir de düğün salonu yapacağız. Sadece meydan olarak değil Ağlıca'nın diğer hizmet ihtiyaçlarını da yerine getireceğiz. Belediye olarak üretirken tasarruf eden bir kurum olarak çalışıyoruz. Sunmuş olduğumuz hizmetlerde kullanılan malzemelerin tamamına yakınının üretimini ve montajını Belediyemizin kendi marifetiyle yapıyoruz. Kaliteli ve nitelikli hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ağlıca'nın bir mahalle olmadığını belirten Tollu, buna rağmen az sayıda da olsa burada insanların yaşadığını ve bu insanların da hizmeti hak ettiğini vurgulayarak, belediye politikasının "Nerede insan, orada belediye" olduğunu söyledi. Tollu, hizmet götürmede her yere eşit hizmet hizmet ilkesi ile hareket ettiklerini kaydetti.

Yapılan çalışmaların da vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını ifade eden Tollu, vatandaşın memnuniyetini görmenin kendilerini ayrıca motive ettiğine dikkat çekti.