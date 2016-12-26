Erciş’te ‘Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ yürüyüşü

Van'ın Erciş ilçesinde "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" yürüyüşü düzenlendi.

AK Parti, MHP ve SP ile STK temsilcilerinin ortaklaşa düzenlediği "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" yürüyüşü, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle namazına müteakip Kara Yusuf Paşa Camii önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütlerine tepki göstererek, birlik ve kardeşlik mesajları verdiler. Kalabalık Van Yolu Caddesi'nden yürüyerek kaymakamlık binası önüne gelirken, burada AK Parti, MHP ve SP Erciş ilçe temsilcileri konuşma yaptı. Ardından bir konuşma yapan Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, "Bizim kardeşliğimize, birliğimize dinamit koymak isteyen terör örgütlerine vereceğimiz en güzel cevaplar, Türk bayraklarımızla sokaklarda PKK'yı lanetlemek, Avrupa'yı lanetlemek ve kardeşliğimizi sımsıkı bir hale getirmektir. Bizler Güneydoğu'da gazi olduk, şehitler verdik. Onur ve şeref duyduk, ama inanın bugün Erciş halkını Türk bayraklarıyla PKK'ya lanet okuyarak gördüm, bir kez daha şeref, bir kez daha onur duydum. Böyle bir halka, böyle insanlara gazi ve şehit olmak lazım. Eşkıyaya, PKK'ya, FETÖ'ye, terör örgütlerine karşı dimdik duran, mücadele eden askerimize, polisimize selam olsun. O kahramanlarımıza buradan selam olsun. Onların yanındayız, her daim de yanlarında olacağız. Gönlümüz dualarımız onlarladır" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise, 15 Temmuz tarihinden ağustos ayına kadar Erciş halkının meydanları yalnız bırakmadığını belirtti. 15 Temmuz sürecinde Ercişlilerin birlik ve beraberliğin en güzel örneğini ortaya koyduğunu anlatan Yaşar, "Çünkü, Ercişliler çok iyi bilirler ki, 15 Temmuz ülkemizin başına örülmüş çok büyük bir tezgahtı. Buna karşı direndi Erciş. Yaşasın Erciş halkı. Bugün yine bir soğuk kış gününde de Erciş halkı yine bu meydanda bu kez de teröre karşı Türk-Kürt el ele bu meydanı dolduruyor. Çünkü Ercişliler kardeşçe yaşamanın ne olduğunu çok iyi bilirler. Çünkü Ercişliler Kürdün Türk'ten, Türkün Kürt'ten başka yeryüzünde dostu olmadığını en iyi bilen millettir. Ercişli bilir ki Kürde yeryüzünde daha iyi bir ülke bulunamadı, kurulamaz. Şu ay yıldızlı tepemizin üzerinde bulunan bayrakta Türk'ün de kanı var, Kürd'ün de kanı var. Çünkü Ercişliler bilir ki Galiçya'da, Çanakkale'de, Yemen'de, bu coğrafyanın dört bir bucağında Türk-Kürt yan yana kanını döktü. Buradan sesleniyorum, 79 milyon kardeşimize; Erciş'ten, Ercişliler adına sesleniyorum. İşte Kürt dediğiniz bu alandaki Kürt'tür. Türk dediğiniz bu alandaki Türk'tür. İşte bu alandaki birliğin beraberliğin fotoğrafı bu alanın fotoğrafıdır. Selam olsun 79 milyona, Erciş'ten selam olsun. Bu ülke için, bu vatan için kanı döken yiğitlere selam olsun. İstanbul'da şehit olan polislerimize selam olsun, Ankara'daki, Kayseri'deki şehitlerimize selam olsun, Diyarbakır'daki şehitlerimize selam olsun. Şu an Suriye'de El-Bab'ta ölüm kalım mücadelesi veren, vatanımızın müdafaasını hudutlarımız dışından da yapılacağını gösteren yiğitlerimize de selam olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplanan vatandaşlar alandan ayrıldı.