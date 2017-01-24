Erciş’te 10 kilogram toz esrar ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrollerinde 10 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde Erciş-Ağrı karayolu Aşağı Işıklı Mahallesi mevkisinde V.M. yönetimindeki 34 VY 5670 plakalı kamyonette arama yapıldı. Ekiplerce araçta yapılan aramalarda, kamyonetin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 10 kilogram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak araç sürücüsü V.M. ile yanında bulunan Y.M. isimli şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.