Erbaa’da büfe soygunu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hırsızlar, Erbaaspor'un "Erbaastore" satış mağazasının tavanını delerek mağazanın yanındaki büfeyi soydu.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'un ürün satış mağazası Erbaastore'de meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, satış mağazasının asma tavanına tırmanıp çatısını kırdı. Çatıyı kırıp mağazanın içine giren kişiler, satış mağazasının yanında bulunan İlhan Yılmaz'a ait büfeden 3 bin 500 TL değerindeki sigaraları çaldı. Girdikleri asma tavanın kırdıkları bölümünden çıkan hırsızlar kayıplara karıştı. Büfe görevlisi sabah hırsızlık olayını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis olay yerinde parmak izi araması yaparak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.