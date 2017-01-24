Engellilerin sıkıntılarının giderilmesi çalışmaları

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz Kırklareli'de dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Kırklareli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Genel Sekreter Yılmaz Demirel, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı Ercan Dinkler ve üyeler katıldı.

Genel Başkan Boyraz, burada yaptığı konuşmada, "Engelli hakları konusunda neler yapabiliriz diyerek ülkemizin her yanını geziyoruz. Bugünde bunun için Kırklareli'ye geldik. Kırklareli'deki üyelerimizin sıkıntılarını, isteklerini dinlemek için buradayız" dedi. Boyraz, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için daha fazla işler yapılabileceğini belirterek, "Her birey birer engelli adayı, bu nedenle insanlar engelli olmanın zorluğunu başına gelmeden anlamalıdırlar. Engelli vatandaşlarımızın inanılmaz zorluklar yaşadığını buna yardımcı olmak içinde herkesin bu konuda duyarlı yaklaşması gerekmektedir" dedi.

Engelliler için gerekli ortamların sağlanmasını isteyen Boyraz, "Engelli kardeşlerimizin toplum içine tam anlamıyla karışması ve bunun için gerekli ortamında tam anlamıyla sağlaması gerekmektedir. İnanıyorum ki evlerinde olan birçok işsiz, eğitim alamamış kardeşlerimiz var. Onlar evlerinde hapis hayatı, aileleri de birer gönüllü gardiyan olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Bizler bu gibi insanlarımızın hepsinin toplum içerisinde yer alması için sonuna kadar çalışacağız" diye konuştu.