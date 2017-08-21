Engelliler hayal parka akın ediyor

Adana'da Çukurova Belediyesi'nin sadece engelli vatandaşların yararlanabileceği bölgenin ilk ve tek Engelsiz Yüzme Havuzu ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları tesise giden engelli vatandaşlar, kendileri için özel olarak dizayn edilen havuzda doyasıya eğleniyor. Yerel seçimlerden önce "Engelsiz Çukurova Olacak" sözünü yerine getirdiğini ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Göreve geldiğimiz günden bu yana engelliler için verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Bölgenin ilk ve tek Engelsiz Yüzme Havuzunu Adana'ya kazandırdık. Engelliler ile engelsiz gençlerin bir arada rahatça spor yapabilecekleri alanlar oluşturup, Engelliler Parkı'nda görme engelli kardeşlerimizin rahatça kitap okuyabileceği özel bir kütüphane kazandırdık. Çukurova'da engelleri kaldırdık" dedi.

Engelsiz Çukurova engelsiz havuz

Adana'nın Çukurova ilçesinde Hayal Park'ın bitişiğindeki alanda yapılan bölgenin ilk ve tek ücretsiz "Engelsiz Yüzme Havuzu" engelli vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle sezonu açan tesis uzman eğitmenler eşliğinde engelsiz vatandaşlara yüzme imkanı sunuyor. Hafta sonu Hayalpark Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nu dolduran engelliler özel eğitmenler eşliğinde vakit geçirirken, engelli çocukların aileleri engelsiz havuz, engelsiz park ve engelsiz bir Çukurova oluşturduğu için Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

"Verdiğimiz sözleri yerine getirdik"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, engelli vatandaşların sosyal hayatına yönelik gerçekleştirdikleri projeleri çok önemsediğini ifade etti. Çetin, göreve geldikten sonra engelliler için verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, "Engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi, onları toplumla bütünleştirmeyi ve üretime katkıda bulunmalarını amaçlayan çok önemli projeleri Adana'ya kazandırdık. Bölgenin ilk ve tek Engelsiz Yüzme Havuzunu açtık. Engelliler ile engelsiz gençlerin bir arada rahatça spor yapabilecekleri alanlar oluşturup, Engelliler Parkı'nda görme engelli kardeşlerimizin rahatça kitap okuyabileceği özel bir kütüphane kazandırdık. Onlar bizim de evlatlarımız ve bize emanet" dedi. Çukurova'da yaşayan her bireyin yaşamını kolaylaştırdıklarını aktaran Çetin, "Çukurova'da tüm engelleri kaldırıyor, refah mutlu ve huzurlu bir Çukurova için çalışıyoruz. Çukurova'nın vizyonunu geliştirecek daha birçok projeyi de hayata geçireceğiz" diye konuştu.