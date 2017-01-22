Emniyette saldırı için keşif yaparken yakalandı

İstanbul'da emniyete ve AK Parti İl Başkanlığına saldıran ve üzerinden suikast silahı, el bombası, pusula çıkan DHKP-C'li teröristin Tekirdağ Emniyeti çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, cumartesi günü de Esenyurt'ta polise ateş açan terörist olduğu öne sürülen DHKP-C'li Şerif T., Tekirdağ'da yakalanmıştı. Teröristin üzerinden Glock marka suikast silahı, bir el bombası ve pusula çıktığı öğrenildi. Operasyon sırasında polise direnen Şerif T.'nin polis ekiplerince sol bacağından vurularak yakalandığı belirtildi. Teröristin yakalandığı yerden yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Şerif T.'nin Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı da öğrenildi.

Yakalanması için operasyonlar düzenlenen Şerif T., İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yer alıyor. Gri listede bulunan şahsın yakalanması için 300 bin TL'ye kadar ödül konulduğu öğrenildi.