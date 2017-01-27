Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Datça’daki yeni görevine başladı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Erman Akkaya yeni görevine hızlı başladı.

Datça'da dört yıllık görev süresinin son üç yılında İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Cüneyt Bilen'in Muğla İl Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü görevine atanması ile boşalan Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Erman Akkaya, yeni görevine başladı. İstanbul Polis Koleji ve Ankara Polis Akademisi mezunu olan Akkaya, 1997 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mesleğe adım attı. Ankara'da 13 yıl süreyle görev yaptıktan sonra, Şırnak'a atanan Akkaya, 2010-2012 yılları arasında, çeşitli ilçelerde görevlerde bulundu. İki yılın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Akkaya, son olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Emniyet Müdürü Erman Akkaya, "Amacımız Datça'da halkımızın huzur içinde yaşamasıdır. Bunun için gece gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz. Halkımız rahat olsun, biz buradayız. Onlara hizmet için buradayız" dedi.