Emniyet Müdürü Cengiz’den açıklama

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan bir komiserin Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yeğeni olduğu iddiası Zeybek tarafından yalanlandı. Emniyet Müdürü Zeybek, gözaltına alınan şahısla hiçbir akrabalık ve tanışıklığı bulunmadığını kaydetti.

Bu sabah Adana'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik emniyet güçlerince yapılan operasyon ile aralarında emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Bir haber ajansı tarafından servis edilen haberde, kendisi Adanalı olan Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yeğeninin de operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Müdür Zeybek, yapılan haber ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün bazı haber kaynaklarında, 09.01.2017 günü Adana ilimizde yapılan ve bazı emniyet mensuplarının gözaltına alındığı FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınanlardan birinin yeğenim olduğu şeklinde haberler yer almaktadır. Haberlerde ismi geçen kişiyle hiçbir şekilde eşim ya da benim akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır. Bu açıklama İçişleri Bakanlığı'mızın bilgi ve talimatlarıyla yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.