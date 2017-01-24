Emniyet Genel Müdürlüğü’ndan günlük kiralanan evler ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, günlük kiralanan evler ile ilgili, "OHAL Kapsamında Kimlik Bildirme Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; İlgili kanunun 2. maddesinde yer alan tesislere "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün soysal medya hesabından, günübirlik kiralanan evler ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "OHAL Kapsamında Kimlik Bildirme Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; İlgili kanunun 2. maddesinde yer alan tesislere "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştır. Bu hükme uymayanlara mülki idare amirlerince 10 bin TL, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin TL idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 2 bin 802 işletme tespit edilmiş, bin 20'si kayıt altına alınmış, 214 tesis kapatılmış, 327 tesise 476 bin 485 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu kapsamda, günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan, saatlik, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan, sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemine dahil olarak kimlik biriminde bulunmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.