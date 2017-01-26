EMİTT’in açılışı Bakan Nabi Avcı’nın katılımıyla yapıldı

Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında gösterilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla yapıldı. Fuarda birçok ülkenin standını gezen Bakan Avcı'nın davul çalması renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen turizm profesyonelleri ile turizm şirketlerini ziyaretçilerle buluşturan EMITT'in açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla yapıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Bakan Avcı'nın yanı sıra, Tunus Turizm ve El Sanatları Bakanı Selma Elloumi Rekik, Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Maayah Albandak, BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekteri Taleb Rifai, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda yetkili katıldı. 26-29 Aralık tarihleri arasında seyahat tutkunlarını ağılayacak olan fuarın açılışı protokol konuşmalarıyla başladı. Ardından katılımcılara plaket takdiminde bulunulan törende açılış kurdelesi kesildi. Tören sonrasında çeşitli ülkelerden EMİTT'e gelerek stant açan firmaları ziyaret eden Bakan Avcı, stant yetkilileriyle sohbet etti. Bakan Avcı'nın ürünlerini incelediği bir stantta davul çalması da renkli görüntüler oluşturdu.

"İlk sesini yükselten uluslararası planda Taleb Rifai olmuştur"

Konuşmasında Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylar karşısında dünya medyasında Türkiye açısından sergilediği tavır dolayısıyla BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekteri Taleb Rifai'ye teşekkür eden Bakan Nabi Avcı, "Ne zaman Türkiye il ilgili üzücü bir olayla karşılaşsak ilk sesini yükselten uluslararası planda Taleb Rifai olmuştur. Atatürk Havalimanı saldırısı gerçekleştiği zaman uluslararası kanallara çıkıp şimdi Türkiye'ye gitmek zamanıdır diyen Taleb Rifai'dir. 15 Temmuz'da akıl almaz bir saldırıyla karşılaştığımızda telefonla arayıp sözleştiğimiz gibi 22'sinde Madrid'de protokol imzalamaya geliyorsunuz değil mi Bakanım diyen Taleb Rifai'dir. İşte size fırsat diye dünya medyasına çağrıda bulunan ve Türkiye'nin ne durumda olduğunu gerçek yayınlarla anlatmamızı sağlayan Taleb Rifai'dir" dedi.

"1950'lerde 25 milyon olan turist sayısı 1 milyon 200 milyonun üzerine geçti"

Fuarın turizm ekonomisi ve faaliyetleri açısından önemine dikkat çeken Bakan Avcı, "Turizm artık turizmden başka bir şey olmaya başladı. Dünyada barışın, huzurun, güvenliğin de zemini olmaya başladı. Burada bir medeniyet hamlesi gerçekleşiyor. Bugün bütün dünyada 1950'lerde 25 milyon olan turist sayısı 1 milyon 200 milyonun üzerine geçti. Bu şu demek bizim turizm destinasyonu ülkeleri olarak birbirimizle rekabet etmemize gerek yok. Önümüzdeki dönemde inşallah sizlerin de gayretleriyle 2 milyara yaklaşacak. Turizmdeki rekabet yıkıcı bir rekabet değildir, tam tersine birbirini besleyen, birbirini çoğaltan bir rekabettir" diye konuştu.

"Teröre karşı bir duruştur, aslında bu bir başkaldırıştır"

Turizm hareketliliğinin ekonomiye yansımaları üzerinde duran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Kaderlerimizin beraber olduğu bir dünyada ülke ve şehir hareketliliğini arttırmak zorundayız. İnsanlar eğer evlerinde kalır, dışarı çıkmaz, harcama yapmazlarsa ekonomik daralmalar ortaya çıkar. Bir bardak su, bir simit alsınlar ama mutlaka dışarı çıkıp alışveriş yapsınlar. Teröre karşı bir duruştur aslında, bu bir başkaldırıştır. Ona fırsat vermemek ve hedeflerine erişmemesi için bir tavırdır. Bu fuarın başarılı geçeceğine inanıyor, geçmiş diğer fuarlar gibi katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum" dedi.