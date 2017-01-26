EMİTT Turizm Fuarında Bozüyük rüzgarı

Bozüyük, İstanbul "Emitt Turizm Fuarında" kurulan stand ile tanıtıldı.

İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde ziyarete açılan Emitt Turizm Fuarında yer alan Bilecik/Bozüyük standını Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ziyaret etti. Yöresel tatlardan, Bozüyük'ün tarihi önemine, coğrafi konumundan, sahip olduğu doğal güzelliklere kadar Bozüyük hakkında her şey Emitt Turizm Fuarında tanıtılırken Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı fuarı ziyaret eden katılımcıların sorularını yanıtlayarak, Bozüyük ile ilgili gerçekleştirdikleri projeleri ve Bozüyük tarihi kimliği ile ilgili olarak gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Soruları yanıtlayan Başkan Bakıcı, "Bozüyük'ün tarihsel önemi ortada, bizler Bozüyük Belediyesi olarak Bozüyük'ün kuruluşta ve kurtuluşta göstermiş olduğu kahramanlıkların bilincindeyiz, Tarihsel gelişim sürecinde bu denli önemli bir yerde görev almış siyasetçiler olarak bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi ve fuara göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

Fuarda kurulan tanıtım standının bir diğer dikkat çekici yanı da kamu oyunda "Çaycı Hüseyin" olarak kendinden yıllarca söz ettiren ve Türk halkının sevgilisi olmuş oyuncu Alparslan Özmol tarafından ziyaretçilere ikram edilen çaylar olurken, Başkan Bakıcı ve oyuncu Özmol arasındaki komik diyalog gözlerden kaçmadı.

Emitt Turizm Fuarının ilk günü yoğun ziyaretçi sayısı ve eğlenceli tanıtımlar ile sona ererken fuar İstanbul, Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar Merkezinde 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.