EMITT Turizm Fuarı’na lületaşı damgası
Bu yıl 21. kez düzenlenen EMITT Turizm Fuarı'nda Eskişehir'e ait lületaşı sanatı da tanıtıldı.
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Bu yıl 21. kez düzenlenen EMITT Turizm Fuarı'nda Eskişehir'e ait lületaşı sanatı da tanıtıldı.
Lületaşından yapılan baston tutamağı, pipo, tesbih, yüzük ve kolyeler, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Lületaşı sanatçısı Emre Mangaltepe, sergiyle ilgilenen misafirlere konu hakkında bilgiler verdi. Mangaltepe, "EMITT fuarındaki katılımcılara Eskişehirimizin değerlerini tanıtmak benim için onurdur" dedi.
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