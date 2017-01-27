EMITT Fuarı’nda Erzurum rüzgârı esiyor

Dünya'nın en büyük 5. Turizm Fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapılarını ziyaretçilere açtı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 70'i aşkın ülke ve turizm merkezlerinin katılımıyla gerçekleşen fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yaptı. Açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı.

Fuarın en gözde alanında yerini alan Erzurum standı ilk gün ziyaretçi akınına uğradı. Kentte gerçekleştirilen kış turizmi yatırımları ve kültürel tanıtımların yer aldığı fuarda, ziyaretçiler kentte gerçekleşen yatırımları Başkan Mehmet Sekmen'den dinledi. Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Vali Seyfettin Azizoğlu ile birlikte ilk gün stantta ziyaretçileri karşılayan Sekmen, birçok ulusal medyaya da röportaj vererek kış turizmi ile Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi'ni anlattı. Stantta oluşturulan ekranlar ve broşürlerle şubat ayında gerçekleşecek olan EYOF 2017 için yerli ve yabancı turistler şehre davet edildi. Başkan Sekmen, Erzurum standını ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Başkan Sekmen, EMITT 2017'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "EMITT dünyanın en önemli fuarlarından biridir. Birçok turizm ülkesi burada şehirlerini tanıtıyor. Biz de dünyanın en güzel kayak merkezlerine sahip olan şehrimizi tanıtmak için buradayız. Buraya yüzbinlerce insan geliyor. Gelen vatandaşlarımıza hem şehrimizin kış turizm destinasyonlarını hem de kültürel ve tarihi dokularını anlatıyoruz. İnşallah kentimiz için verimli geçen bir fuar olur. Daha çok yatırımcı ve tatilcinin gelmesi için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Yakında şehrimiz büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. EYOF öncesinde bu fuar bizim için çok etkili oldu. İnşallah şehrimiz gerekli turizm atağını yapacaktır. Buna yürekten inanıyorum."