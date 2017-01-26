Eminönü’nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
IHAAW222037-ASA/26-01-2017 - Eminönü'nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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IHAAW222037-ASA/26-01-2017 - Eminönü'nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 26.01.2017 22:20:37 TSI NNNN
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