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  3. Eminönü’nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eminönü’nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eminönü’nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHAAW222037-ASA/26-01-2017 - Eminönü'nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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IHAAW222037-ASA/26-01-2017 - Eminönü'nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 26.01.2017 22:20:37 TSI NNNN

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