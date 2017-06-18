Emet’te trafik kazası: 4 yaralı
Kütahya'nın Emet ilçesinde çöp kamyonunun yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Kütahya'nın Emet ilçesinde çöp kamyonunun yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu 22. kilometresinde Günlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet'den Tavşanlı istikametine giden Bülent Uçar (39) yönetimindeki 34 YC 3962 plakalı çöp kamyoneti, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Bülent Uçar, temizlik işçileri Yasin Aydın (41), Mehmet Yılmaz (46) ve Ahmet Yaşar (43) yaralandılar.
Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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