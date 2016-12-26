Elektrik trafosunda patlama korkuttu

Manisa'nın Salihli ilçesinde park içinde bulunan bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama çevredeki vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bulunan parkta 1000 KW'lık elektrik trafosundan bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların ardından kısa süre sonra trafoda büyük ve küçük çaplı patlamalar yaşanırken, trafo daha sonra alev alarak yandı. Vatandaşlar patlama esnasında büyük korku yaşarken, polis ise güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ve GDZ Elektrik ekipleri, müdahale ederek trafodaki yangını söndürdü. GDZ Elektrik ekiplerinin çalışması devam ediyor.