Elektrik telleri nedeniyle evini yapamıyor

Adıyaman'da yaşayan Mehmet Işık, inşaat halinde bulunan ikametinin yanından geçmekte olan elektrik telleri nedeniyle inşaatı durdurulmak zorunda kalındığı iddia etti.

Merkeze bağlı Gümüşkaya Köyünde ikamet eden Mehmet Işık, kendisine ait olan arazi içerisinde yapımına başladığı ev inşaatının yanından geçmekte olan elektrik telleri nedeniyle mağdur olduklarını ve inşaatın durdurulduğunu iddia etti. Uzun süredir elektrik dağıtım şirketine elektrik direğinin kaldırılması için başvurduğunu ve defalarca dilekçeler verdiğini belirten Işık, "İnşaatın yanından geçen elektrik telleri adeta ölüm saçıyor. Bu elektrik tellerin kaldırılması için defalarca elektrik dağıtım şirketine başvurdum ve dilekçeler verdi. Şimdi güvenlik nedeniyle inşaat çalışmalarını durdurmak zorunda kaldım. İnşaata gelen demir işçileri, kalıp ustaları tellerden dolayı çalışmak istemiyorlar. Teller ile inşaat arasında 20-25 santimlik mesafe var. Ne kadar müracaat etsem de hep sonuçsuz kaldı. Yani mağdur olduk. Adamlar ikinci bir elektrik faturasında gelip hemen elektriği keserek açma ve kapama ücreti almasını biliyorlar ama iş milletim mağdur olma durumuna gelince de adamların hiç birinden bir ses çıkmıyor. Ben bu konudan dolayı yardım istiyorum. Evi tellerden dolayı tamamlayamıyorum. Ev inşaat halinde kaldı burada. Elektrik dağıtım şirketinin şuanda tek yaptığı bizleri mağdur etmektir" ifadelerini kullandı.

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ise konudan haberdar olduklarını belirterek, tellerin 2017 yılı içerisinde bulunduğu yerden kaldırmayı planladıklarını ifade etti.