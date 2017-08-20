Elazığspor, Eskişehir deplasmanından 3 puanla dönüyor

Eskişehirspor'u deplasmanda 2-1 yenen Elazığspor, deplasmandan 3 puan ile dönüyor. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Hepimize hayırlı uğurlu olsun, sezonun ilk galibiyetini aldık" dedi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında evinde Altınordu'ya 2-0 yenilen Gakkoşlar, Eskişehirspor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almayı başardı. Kırmızı Şimşekleri 2-1 ile geçen Elazığspor'da maç sonrası Teknik Direktör Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu. Galip gelmenin güzel olduğunu belirten Altıparmak, "Öncelikle tüm futbolcularımı kutluyorum. Galip gelmek çok güzel. Geçen hafta belki bundan daha çok kaçırdığımız, bunun 2-3 kat fazlası pozisyona girdiğimiz bir maçı kaybettik. Bugün sahada istediğimizi aldık diyebilirim. Eskişehirspor'dan hem zamanlama olarak hem de tempo olarak daha iyi durumdaydık. Futbolcularıma da bunu söyledim. 60., 70. dakikadan sonra Eskişehirspor'un düşeceğini, o dakikadan sonra bizim işlerimizin başlayacağını futbolcularıma anlattım. 1 haftadır da buna çalışıyorduk. Her şey istediğimiz gibi gitti. 1-0 mağlup duruma düşmemize rağmen oyunu bırakmadık. 2-1 kazandık, tabii çok mutluyuz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, sezonun ilk galibiyetini aldık" değerlendirmesinde bulundu.