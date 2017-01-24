Elazığspor ara transfer döneminde 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Play-off'u zorlamayı hedefleyen Bordo-Beyazlı ekip şu ana dek 8 isimle sözleşme imzalarken, Lopes'in kulübünden onay çıkmadı.

Elazığspor ara transfer döneminde, Çek Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Dukla Prag'tan ön libero Aldin Cajic, Giresunspor'dan sol kanat Youssef Yeşilmen, Al Fujiarah'tan forvet Lanre Kehinde, Niğde Belediyespor'dan sağ bek Adem Alkaşi, Altınordu'dan stoper Ozan Tahtaişleyen, Belsberg 03'ten 10 numara pozisyonunda görev yapan Timur Bayram Özgöz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kaleci Ahmet Sabri Fener ve son olarak Eskişehirspor forması giyen ön libero Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı.

Bordo-Beyazlı ekibin 1,5 yıllık ön protokol imzaladığı Rafa Lopes transferinde ise pürüz çıktı.

Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş, Portekizli futbolcuyla anlaşmalarına rağmen, kulübünün bu transfere onay vermediğini ve farklı alternatiflere yöneldiklerini söyledi.

Başkan Karataş, gerçekleştirmeyi düşündükleri forvet transferiyle birlikte, transfer defterini kapatacaklarını da sözlerine ekledi.