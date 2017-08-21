Elazığ’daki DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüphelinden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine il merkezinden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan polis, 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 15'i ifadeleri alınmasının ardından serbest kaldı.

Gözaltında bulunan 10 şüphelinin ise Elazığ İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 10 şüphelinden 6'sı tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.