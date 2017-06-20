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Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunda Kekliktepe kavşağında meydana geldi.

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunda Kekliktepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FH 417 plakalı hafif ticari araç ile 23 AG 636 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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