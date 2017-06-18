Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Kaza, merkez Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayaz K. idaresindeki 31 GS 946 plakalı motosiklet, 23 EC 724 plakalı otomobile çarptı.
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, merkez Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayaz K. idaresindeki 31 GS 946 plakalı motosiklet, 23 EC 724 plakalı otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle motosiklet devrildi.Kazadan motosiklet sürücüsü yara almadan kurtulurken, arkadaşı Mikail. T yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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