Elazığ’da sivil inisiyatif birliği göreve başladı

Elazığ'da şehir içerisinde kalan çimento fabrikası sorununun çözüme kavuşturulması için kurulan Sivil İnisiyatif Birliği, göreve başladı.

Önceki günlerde STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve bazı medya kuruluşlarının bir araya gelmesi ile şehir içinde kalan Elazığ çimento fabrikası sorununun çözüme kavuşturulması için 8 kişiden oluşan Sivil İnisiyatif Birliği oluşturuldu. Bir gözlemci ve hakem görevi gören birlik, sorunun çözüme kavuşturulması için çalışmalarına başladı.

Elazığ çimento fabrikası sorununun uzun zamandır gündemde yerini koruduğunu belirten Sivil İnisiyatif Birliği Başkanlığını Doç. Dr. Bilal Çoban "Zaman zaman çeşitli kurum, kuruluş ve kişiler yer değişikliğini gündeme getirmekle birlikte bu konuda olgun bir gelişme olmamıştır. Geçtiğimiz günlerde sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin ve çeşitli medya kuruluşlarının bir araya gelmesiyle Elazığ Sivil İnisiyatif Birliği oluşturuldu. Bu birlik 8 arkadaşımızı görevlendirerek birliğin daha hızlı çalışabilmesi için yetkilendirdi. Geçmişte çeşitli görüşmeler olmakla birlikte 2016'nın Nisan ayında çimento fabrikası ve belediye yetkileri masaya oturmuştur. Gelecek stratejiler konuşulmuş ancak bir sonuç elde edilememiştir" dedi.

Elazığ Sivil İnisiyatif Birliği'nin hakem ve gözlemci statüsüyle Elazığ adına bu görüşmelerin yeniden başlamasını sağlayacağını ifade eden Çoban, " Elazığ sahipsiz değildir. Bakanımız yok ama Elazığ'ın sahibi Elazığ insanıdır. Bu inisiyatif kuruluda Elazığ adına her iki tarafı bir araya getirmektir. Yatırımcı kuruluşumuz zarar etmesin ama Elazığ'ında menfaatlerini düşünerek en doğru bir zamanla doğru bir yere taşınarak bu işim çözülmesini istiyoruz. Bu konuda da medyanın desteğine ihtiyacımız var. Siyasi kesim arkamızda olacak ama yine sizin katkılarınızla bu siyasi desteği artırarak Cumhurbaşkanı ve Başbakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu referandum sürecini fırsat olarak görüyoruz. Bu çimento fabrikası konusu şehrimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Çimento fabrikası yetkileri de bu konuda anlaştılar. Onlarda masaya oturmaya hazırlar. Yine belediyemiz ve milletvekillerimiz bu konuyla ilgili ileri ki haftalarda bilgilendirilecekler. Gözlemci olma sıfatımızı masada sürdürmek ve aynı tarafları aynı masaya oturtmak istiyoruz" diye konuştu.