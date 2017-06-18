Elazığ’da sahur vakti yangın paniğe neden oldu

Elazığ'da sahur vakti aynı apartmanda boş iki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın boş olan 2 ve 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelirken bu sırada apartman ve sokak sakinleri dışarı çıkarak bekledi.

Boş dairelere giren İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerinde tedbir olarak 112 ekibi sağlık ekibi de hazır bekledi.

Maddi hasar oluşan yangınla ilgili polis inceleme yaptı.