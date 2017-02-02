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Elazığ’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Elazığ’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyük parkı olan Kültür Park'ta ışıklandırmalarla birlikte kar görsel şölen yaşattı.

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