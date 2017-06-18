Elazığ’da ilaçlama çalışması

Elazığ Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ve mikroplara karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Elazığ Belediyesi, havaların ısınması ve insanların dış mekanları daha fazla kullanmaya başlamasıyla birlikte, insan sağlığını tehdit eden faktörlerle mücadele etmek üzere şehir genelinde ilaçlama çalışması başlattığını bildirdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çevre sağlığı açısından yan etkisi bulunmayan biyolojik ilaçlarla birlikte sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan çöp konteynerleri, kanalizasyon, mazgal ve rögar kapakları gibi belirlenen yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında,"Ekiplerimiz park, bahçe gibi açık ve yeşil alanlarda da yaprak sineği, ağaç biti gibi çeşitli haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları da yaptı.Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı için ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları belirli periyotlarla sürdürülecek. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda da ilaçlama çalışmalarımız gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilecek"denildi.