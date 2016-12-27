Elazığ’da hac başvuruları başlıyor

Elazığ'da kutsal topraklara gitmek isteyen adaylar için hac başvuruları başlıyor.

Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör, hac başvuruları ve kayıt yenileme hakkında bilgi verdi. 2017 yılı hac müracaatlarının 28 Aralık Çarşamba günü başlayacağını belirten Güngör, ilk defa hacca gidecek olan vatandaşların 6 Ocak 2017 tarihlerine kadar müftülüklere müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

Müracaatlarda önce adayların belirli bankalara 20 lira ücret yatırmaları gerektiğini vurgulayan Güngör, "Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün anlaşmalı bankalara 20 lira ön kayıt ücretini yatırıp, elektronik ortamda veya müftülüklerimize gelerek buradan bir form alacaklar. Bu formu doldurduktan sonra kayıtlarını yaptıracaklar" dedi.

Elazığ'da 2008'den bu yana hacca gitmek için bekleyen 20 bin kişinin olduğunu ifade eden Güngör, "Bunlar da yine 9-31 Ocak arasında kayıt yenileme işlemi yapacaklar. Kayıt yenileme işlemini, elektronik ortamda ya da müftülüğe gelerek yapmaları gerekiyor. Otomatik olarak kayıt yenileme yapılmayacak. Kayıt yenileme de bir ücret alınmıyor. Kuralar 23 Şubat 2017 Perşembe günü belirlenecek yerde bilgisayar ortamında ve basın huzurunda çekilecek. 28 Şubat- 10 Mart tarihleri arasında bu kura da ismi çıkanlar kayıtlarını yaptıracak" diye konuştu.

Daha önce hacca gidenlerin müracaatlarının kabul edilmeyeceğini aktaran Güngör, büyük bir yığılma olduğu için alınan kararla herkesin ömründe bir kere hacca gidebileceğini ifade etti.