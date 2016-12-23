Elazığ’da Bylock kullanan 15 polis adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda "Bylock" kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 15 polis adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ merkezli İstanbul, Tokat, Adana, Diyarbakır, İzmir, Bitlis, Osmaniye, Adıyaman'da polislere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i müdür, 1'i amir, 4'ü komiser olmak üzere toplam 15 polis gözaltına alındı. KOM ekipleri tarafından ifadesi alınan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli polislerin tamamının örgütün gizli haberleşme ağı olarak bilinen "Bylock'u kullandığının tespit edildiği öğrenildi.