El Bab'dan Konya'ya ikinci şehit haberi

Konyalı şehit yarın defnedilecek

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ militanlarıyla girilen çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Konyalı Piyade Kıdemli Cavuş Astsubay Okan Altıparmak'ın kimliği yapılan otopsi testinin ardından netleşti. Altıparmak'ın naaşının memleketi Seydişehir'de toprağa verilmesi bekleniyor. Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Astsubay Okan Altıparmak'ın, memleketi Seydişehir İlçesi Taraşcı Mahallesi'nde hüzün yaşanıyor. Şehit Altıparmak'ın annesi Neriman ve babası Yaşar'ın İstanbul Üsküdar'da oturduğu öğrenildi. Seydişehir'deki dedesi İsmail Altıparmak'a ise henüz haber verilmediği belirtildi. Şehit Altıparmak'ın ikiz kardeşi Oktay Altıparmak'ın da asker olduğu gelen bilgiler arasında.