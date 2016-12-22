El Bab’da yaralanan askerlerin yakınlarına yemek ikram edildi

Kilis Belediyesi konaklarında çalışan bayanlar tarafından El Bab'da yaralanan askerlere ve yakınlarına Kilis yemeklerinden ikram edildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, "Belediyemiz konaklarında çalışan bayanlarımız Kilis Devlet Hastanesinde yatmakta olan El -Bab'da yaralanan askerlerimize ve yakınlarına Kilis yemeklerinden ikram ederek Kilis halkı olarak askerlerimizin yanında olduğumuzu dile getirdik. Tüm yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.