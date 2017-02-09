El Bab’da 1 şehit, 11 yaralı

El-Bab'da terör örgütü DEAŞ ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 11 asker ile 1 şehit Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerleri ile DEAŞ terör örgütü arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 11 Türk askeri ile 1 şehit çatışma bölgesinden zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Şehit Gaziantep'e, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne ambulans ile getirildi.