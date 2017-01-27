El Bab şehidine veda

Fırat Kalkanı Herakatı kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada Ordulu Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı şehit oldu. Şehidin naaşı Gaziantep'te bulunduğu hastaneden alınarak askeri uçakla Ordu'ya getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda törenle karşılanan şehidin naaşı, daha sonra karayolu ile baba ocağı olan Ordu'nun Fatsa ilçesine götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı için Fatsa Kaymakamlığı önünde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra 5 bini aşkın vatandaş katıldı. Anne Nerman Çalışkancı ve baba Ahmet Ali Çalışkancı ile yakınları şehidin naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Baba Çalışkancı, oğlunun fotoğrafını öperek bağrına bastı. Cenaze töreninde fenalaşan anne ise 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından oğlunun defin olacağı kabristanlığa götürüldü.

Şehit Çalışkancı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Fatsa ilçesine bağlı Bahçeler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.