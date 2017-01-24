Eksi 30’da 15 Temmuz ruhunu canlandırdılar

Erzurum'un Kandilli Kayak Merkezi'nde Akademi kampına giren gençler, burada iglo evleri yaparak, içinde barınırken, 15 Temmuz Ruhunu da canlandırdılar. Kardan tanklar yapan gençler, alkış aldılar.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi tarafından gençler için düzenlenen "Akademi Kampı" yoğun ilgi gördü. Kandilli Kayak Merkezi'nde kamp kuran ve burada yaptıkları iglo evlerde barınan gençler eksi 30 derece soğukta 15 Temmuz ruhunu da canlandırdılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olması, olaylara, çevreye ve diğer bireylere karşı olan tutum ve davranışlarda insani, ahlaki, kültürel ve toplumsal duyarlılığının arttırılması amacıyla Gençlik Merkezleri Akademisi teşkil edildi. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi tarafından Kandilli Kayak Merkezinde yapılan akademi kampına lise ve üniversite öğrencisi olmak üzere toplamda 30 genç kamp yaptı

15 Temmuz kahramanları unutulmadı

Akademi Kampı'nda 15 Temmuz Kahramanları da unutulmadı. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminde tanklara karşı koyan kahramanlar unutulmadı. Kardan yaptıkları tankın üzerine çıkan gençler Türk Bayrakları ile objektiflere poz verdi. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok da, gençleri yalnız bırakmadılar.

"Dini ilimler ve sosyal bilimler akademisi eğitimi verildi"

Eksi 30 derece de yapılan Akademi Kampına katılan gençlere, dini ilimler atölyesi ve sosyal bilimler atölyesi olmak üzere bir çok alanda eğitim verildi. Kandilli Kayak Merkezinde 3 gün süren Akademi kampında gençler ayrıca motivasyonu artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediler.

Gençler yarıyıl tatilini fırsat bilerek yaptıkları etkinliklerle doyasıya eğlendiler hem de akademik çalışmalarla kendilerini geliştirdiler. Etkinliklerin başında ise gençler 15 Temmuz şehitleri anısına kardan tank yaptı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu kamp alanını ziyaret ederek gençlerle sohbet etti. İglo evlerde öğrencilere ilgi gösteren ve onlarla birlikte kamp ateşi yakan Vali Azizoğlu, Akademi Kampı hakkında Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile gençlik merkezleri müdürleri Zülküf Yılmaz ve Memet Gözütok'tan bilgi aldı.

Gençleri kampta oldukça neşeli gören Vali Azizoğlu, "Bu soğuk havada gençleri böylesine istekli ve neşeli görmek bizleri çok sevindirdi. Ayrıca gençlerin burada 15 Temmuz ruhunu canlandırması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu" dedi.

Akademi Kampı'na katılım sağlayan gençler Vali Seyfettin Azizoğlu ve diğer yetkililer tarafından ödüllendirdi.