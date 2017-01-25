Ekrem Al: "Skor bizim için önemli değil"

Kırklarelispor Teknik Direktörü Ekrem Al, bugün oynanan Osmanlıspor maçında genç oyunculara şans verdiğini belirterek, "Verim alma adına bizim için iyi bir müsabaka oldu. Skor bizim için önemli değil" dedi.

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Osmanlıspor'a 3-0 yenilerek grubu 0 puan ile tamamladı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kırklarelispor Teknik Direktörü Ekrem Al, ilk yarı itibariyle ligde zor günler geçiren bir ekip olduklarını ve yeni yeni toparlanmaya başladıklarını söyledi. Bugün oynanan maçta genç oyunculara şans vermeyi düşündüğünü ifade eden Al, "Verim alma adına bizim için iyi bir müsabaka oldu. Skor bizim için önemli değil. Bu müsabakadan kazanacağımız bir, iki oyuncu sayısal olarak çoğalmamızı sağlayacaktır. Genç oyuncuların iyi oyun sergilemeleri, bize umut vermeleri beklentimiz olan şeydi. Bu maçın bizim adımıza performans maçı olması sebebiyle iyi oldu. Osmanlıspor'u zaten konuşmaya gerek yok. Güçlü bir ekip. Tartışmasız Avrupa'da, ligde, kupada her dalda başarılı bir şekilde gidiyor. Hızlı oynuyorlar, hızlı çıkıyorlar, pozisyon zenginlikleri fazla, oyun düzenleri gayet iyi. Çok büyük seviye farkı var aramızda. Bizde kapasite yönünden mücadele ettik 3-0'ı bulduk. Bizim kazanımlarımız önemliydi. Bu açıdan bizim açımızdan sevindirici oldu" diye konuştu.