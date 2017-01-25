Ekmek israfını önlemek için

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Birimi tarafından, çalışanların moral motivasyonunu artırmak ve tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "II. Geleneksel Açık Büfe Öğle Yemeği Etkinliği" gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi yemekhanesinde ki etkinlikte, Düzce Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ekmek israfının önlenmesine yönelik yürütülen proje çerçevesinde, ekmek israfının önlenmesi için hazırlanan afiş ve posterler ile Ülkemizdeki ekmek israfına dikkat çekildi. "Bayat ekmek muhallebi tatlısı" hazırlanarak projede bir ilkin gerçekleştirildiği etkinlikte, bayat ekmeklerle pişirilen yemekler ikram edilerek israfın önlenmesi ve artan gıda maddelerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Öğrenciler için de "Açık Büfe Öğle Yemeği" etkinliğinin planlandığı Üniversitede, her ay bayat veya ihtiyaç fazlası ekmekle yapılan yemek ve tatlıların menüye dahil edilmesi gibi uygulamalarla ekmek israfını önlemenin yaygınlaştırılması ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.