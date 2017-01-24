Eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları çocukları bekliyor

Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde olan öğrenciler için eğlenceli bir program hazırladı. 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında resim, drama, kukla, lego robot, masal okuma gibi birçok farklı konudan oluşan tam 14 atölye çalışması çocuklarla buluşuyor. Etkinlikler; Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Beylicium AVM Erol Günaydın Sahnesi'de olacak.

'Eğitime kısa bir mola" diyerek atölye çalışmaları organize eden Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında eğlenmek ve öğrenmek isteyen çocukları etkinliklere bekliyor. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, kendileri için hazırlanmış Elektrik Devresi Yapımı Atölyesi, Roket Yapımı Atölyesi, Yaratıcı Dans Atölyesi, Kukla Atölyesi, Küçük Prens Tiyatro Oyunu, Perküsyon Ritim Atölyesi, Elektrik Motoru Yapımı Atölyesi, Sihirli Kimya Atölyesi, Resim Atölyesi, Lego Robot Atölyesi, Drama Atölyesi, Masal Okuma Atölyesi'nde yaratıcılıklarını da arttıracaklar.

Atölyeler içerisinde 14 kukla ile sahnelenecek "Küçük Prens" tiyatro oyunu, "Kuklalarla Tanışma" atölyesi, "Kitap Perisi Masal Okuma Atölyesi" ve "Çizgi Roman Atölyesi" çocukların ilgisini çekecek. Dünya'da en çok okunan ve sevilen Exupery'in otobiyografik romanı Küçük Prens, tam da kuklaların dünyasına göre; masa kuklası, kol kuklası, origami, sünger kukla türlerini bir araya getirerek, Exupery'in fantastik dünyasına ışık tutuyor. Çizgi roman dünyası; Tarkan çizgi romanının 50. yılını ve Hikmet Yamansavaşçılar'ın 37 sene sonra çizgi romana dönüşünü kutluyor. "Karabala" karakterinin imza günü, 29 Ocak Pazar günü Saat 15.30 - 17.00 arasında Beylicium AVM Erol Günaydın Sahnesi'nde yapılacak. Türkiye'de Çizgi Roman Etkinliği konulu söyleşinin Moderatörlüğünü de Ümit Kireççi üstlenecek.

Etkinliklere servis hizmeti

Kitap okuma farkındalığının yaratılması, kütüphane kültürü edindirmenin amaçlandığı Masal Okuma Atölyesi'nde 5-8 yaş grubuna yönelik yaratıcı okuma etkinliği düzenlenecek. Etkinlikler; Beylicium Avm Erol Günaydın sahnesi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi'nde 8 gün boyunca 11.00-15.00 Saatleri arasında gerçekleşecek. Çocukların atölye çalışmalarında yerlerini alabilmeleri için etkinlikten 1 saat önce kayıt yaptırılması gerekiyor. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi'ne ring servisleri olacak. Ring servis bilgisi için 444 09 39 NO'lu Çağrı Merkezi hattından bilgi alabilirsiniz.