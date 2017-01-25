Eğitim Bir-Sen Başkan Büyükkılıç’ı plaketle onurlandırdı

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 .No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a eğitim ve öğretime katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Melikgazi Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen plaket takdim programında konuşan Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Melikgazi Belediye Balkanı Memduh Büyükkılıç'ın, 1999 yılından beri Melikgazi ilçesinde eğitim alanında çok önemli projelere imza attığını, okul binaları yaparak eğitime katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç da plaketten dolayı Başkan Aydın Kalkan'a teşekkür etti ve "Bu çalışmaları yaparak belediyenin sadece alt ve üst yapı çalışmaları ile değil eğitimle ilgili alanlarda da, halka hizmet verebileceğini göstermekteyiz." dedi.

Ziyarete Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan'ın yanı sıra Başkan Vekili Abdullah karabulut, Başkan Yardımcıları Hacı Sarı ve Mehmet Emin Aslantürk de katıldı.