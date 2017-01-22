Konya-4 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Efeler Voleybol Ligi
Efeler Voleybol Ligi

Efeler Voleybol Ligi

2016-2017 Efeler Ligi ikinci devresinin ilk müsabakalarında İnegöl Belediyespor evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne Kulübü'nü 3-1 yendi.

A+A-

2016-2017 Efeler Ligi ikinci devresinin ilk müsabakalarında İnegöl Belediyespor evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne Kulübü'nü 3-1 yendi.

Salon: İnegöl

İnegöl Belediyespor: Bahov Dimitri xxx, Görkem Sertel xxx, Caner Çiçekoğlu xxx, Husaj xxx, İbrahim Başaran xxx, Niels xxx

Tokat Belediye Plevne Kulübü: Orçun Ergün xx, Gorchaniuk x, Hakan Polat xx, Statsenko x, Martin xx, Murat Palavar x

Setler: 25-13, 25-23, 22-25,25-23

Süre 105 DK (20,28,30,27)

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.