Edremit’te zincirleme kaza: 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde, Güre Mahallesi SSK kampı trafik ışıkların bulunduğu kavşakta meydana geldi. Dönmek üzere olan 10 KT 144 plakalı araca, arkadan 06 SFY 44 plakalı araç, onun ardından ise Ahmet B. idaresindeki 10 KT 133 plakalı araç çarptı. Zincirleme kazada en arkadaki araçta bulunan sürücü Ahmet B. çarpmanın etkisiyle boynundan yaralandı. Sağlık ekiplerinin araçtan güçlükle çıkardığı sürücü hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan şoför ayakta, kız çocuğu da ambulansta tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten verilirken, soruşturma sürdürülüyor.